Pietro in coma a 9 mesi sospesa temporaneamente la responsabilità genitoriale alla madre

In un caso che ha suscitato grande attenzione, il Tribunale per i Minorenni di Potenza ha sospeso temporaneamente la responsabilità genitoriale della madre di Pietro, un bambino di appena 9 mesi ricoverato in condizioni critiche al Santobono di Napoli. La decisione, presa per tutelare il benessere del piccolo, evidenzia la delicatezza di situazioni in cui la tutela dei minori diventa prioritaria. La vicenda resta sotto stretto controllo delle autorità competenti.

Sospesa temporaneamente la responsabilità genitoriale della madre del piccolo Pietro, il piccolo di 9 mesi ricoverato al Santobono di Napoli dopo essere arrivato già in coma al Pronto Soccorso di Sapri. A stabilirlo, il Tribunale per i Minorenni di Potenza: tale provvedimento, di natura cautelare.

Il dramma di Pietro, un neonato di appena 9 mesi in condizioni critiche, scuote Napoli e oltre. Pieno di lividi e fratture, il suo corpicino racconta una storia di traumi sospetti in un contesto familiare complicato, con genitori separati.

