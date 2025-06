Pietralata dice addio al commissariato di polizia

Pietralata si prepara a dire addio al sogno di un nuovo commissariato di polizia, una speranza accesa dal 2014 e alimentata dall’attesa della comunità. La mancanza di fondi ha infatti sancito l’addio temporaneo a questo progetto tanto atteso. Una batosta per il quartiere, che vede svanire una promessa importante per la sicurezza e il benessere dei suoi abitanti. La domanda ora è: quale sarà il futuro di Pietralata senza questa struttura?

Una doccia fredda per Pietralata. Il nuovo commissariato di polizia di via Achille Tedeschi non si farà perché mancano i fondi. Addio, almeno per ora, a questo progetto che il Iv municipio attendeva, con grandi aspettative, ormai dal 2014. Niente commissariato di polizia Pietralata La. 🔗 Leggi su Romatoday.it © Romatoday.it - Pietralata dice addio al commissariato di polizia

