Pierluigi Pardo incanta Rubiera | racconti di calcio e aneddoti con Alessandro Iori

Per una sera d’estate il parco Don Giuseppe Andreoli di Rubiera è diventato un salotto del calcio, e non solo: mattatore di domenica sera Pierluigi Pardo, tra i più noti telecronisti sportivi d’Italia (oggi a Dazn). Nel dialogo per la rassegna ‘ Rubiera centro sportivo ’ col giornalista e telecronista rubierese Alessandro Iori, Pardo ha regalato oltre due ore di racconti e aneddoti ai presenti. Esaurito in ogni ordine di posto il parco Don Giuseppe Andreoli, perfetto per una serata estiva di questo tenore. "Non fare questo lavoro.", ha risposto Pardo ad un ragazzino che gli aveva chiesto come diventare un telecronista. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it