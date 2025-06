Pierina Paganelli chiesto rinvio a giudizio per Louis Dassilva

Nel cuore di Rimini, una tragica vicenda scuote la comunità: Louis Dassilva, sospettato dell’omicidio di Pierina Paganelli, si prepara ad affrontare il suo processo. La richiesta di rinvio a giudizio, formalizzata dal pm Daniele Paci e fissata per il 23 giugno, segna un passo importante verso la ricerca di verità e giustizia. La vicenda, ancora avvolta nel mistero, sta per arrivare a un punto di svolta.

Chiesto il rinvio a giudizio per Louis Dassilva, accusato di omicidio volontario per la morte di Pierina Paganelli a Rimini. Il gup Raffaele Deflorio ha fissato per il 23 giugno, alle 9.15, l'udienza preliminare per l'uomo, senegalese di 35 anni in carcere dal 16 luglio 2024 per l'omicidio della 78enne nel garage della sua abitazione di via del Ciclamino il 3 ottobre 2023. Il pm Daniele Paci, ha chiuso l'indagine il 12 maggio e ieri ha firmato la richiesta di rinvio a giudizio per omicidio volontario, aggravato dai motivi abbietti, dalla crudeltà, dall'aver commesso il fatto in orario notturno e approfittando delle condizioni di tempo, di luogo e di persona, tali da ostacolare la privata difesa, e dalla premeditazione. 🔗 Leggi su Tg24.sky.it © Tg24.sky.it - Pierina Paganelli, chiesto rinvio a giudizio per Louis Dassilva

