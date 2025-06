Pier Paolo Rosetti Conserve Italia rilancia | | Filiere sostenibili e tanta innovazione

Pier Paolo Rosetti, direttore generale di Conserve Italia, presenta con entusiasmo il nuovo piano di investimenti da oltre 86 milioni di euro, volto a rafforzare filiere sostenibili e innovazione. Presente nello stabilimento di Albinia, cuore della produzione maremmana con i marchi Cirio e Valfrutta, l’azienda si impegna a guidare il cambiamento attraverso pratiche responsabili e avanzate tecnologie. Un percorso che mira a consolidare un futuro più verde e innovativo per il settore agroalimentare italiano.

"Innovazione, filiera e sostenibilità : così accompagniamo il cambiamento". Così Pier Paolo Rosetti, direttore generale di Conserve Italia, presente in Toscana con lo stabilimento di Albinia che lavora il pomodoro maremmano con i marchi Cirio e Valfrutta. Un piano di investimenti da oltre 86 milioni di euro per accompagnare l’azienda nelle grandi transizioni in atto a partire dal percorso di sostenibilità , un forte radicamento nel mondo agricolo e una spinta continua all’innovazione di prodotto. Sono questi i pilastri su cui sta costruendo il proprio futuro Conserve Italia, consorzio cooperativo agroalimentare con sede a San Lazzaro di Savena (Bo) e 9 stabilimenti in Italia tra cui quello di Albinia, in provincia di Grosseto, dove si realizzano polpe e passate di pomodoro con i marchi Cirio, Valfrutta, Jolly Colombani e Pomodorissimo Santarosa (quest’ultimo in licenza). 🔗 Leggi su Lanazione.it