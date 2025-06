Pier Cortese duetta con Her alias l' IA nel nuovo progetto Si Vive

Pier Cortese rivoluziona il panorama musicale con il suo nuovo progetto P_her, duettando per la prima volta con l'Intelligenza Artificiale. "Si vive" non è solo un singolo, ma un viaggio tra realtà e fantasia, dimostrando come l’innovazione possa arricchire l’espressione artistica. Un incontro autentico tra uomo e macchina, pronto a superare i confini dell’ordinario e aprire nuove possibilità nella musica contemporanea. Il futuro è già qui: ascoltate come si vive.

Roma, 10 giu. (askanews) - È uscito oggi "Si vive", primo singolo e videoclip del progetto Pher, firmato da Pier Cortese. Per la prima volta, un cantautore duetta con una voce creata con l'Intelligenza Artificiale. Non un esercizio di stile o una provocazione, ma un incontro autentico tra umano e sintetico, reale e immaginato, per oltrepassare i confini dell'ordinario. Her non è una cantante. È un'estensione della sensibilità di Pier Cortese, un alter ego sonoro: un esperimento poetico nato per indagare cosa accade quando non si affida alla tecnologia un compito, ma un'emozione, sostiene l'artista. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

Cosa riportano altre fonti

Pier Cortese duetta con Her (alias l'IA) nel nuovo progetto Si Vive; Discoverland (P. Cortese/R. Angelini): in arrivo il terzo disco e tour con Niccolò Fabi; Terza età - DISCOVERLAND.

Pier Cortese duetta con Her (alias l'IA) nel nuovo progetto "Si Vive" - È uscito oggi "Si vive", primo singolo e videoclip del progetto P_her, firmato da Pier Cortese.

Al parco di Serravalle il progetto artistico di Roberto Angelini e Pier Cortese - Il progetto artistico di Pier Cortese e Roberto Angelini sarà la prima data della stagione dei concerti in programma nei mesi di maggio e giugno.

Pier Cortese e Roberto Angelini, il duo Discoverland, in Puglia insieme a Niccolò Fabi - Non si tratta più solo di ricerca sonora, come nei primi due episodi del progetto, ma di un’esigenza ...