Piciocchi a Salis basta false accuse su skymetro Genova non ha bisogno di chi cerca alibi o scarica colpe

Genova non merita di essere coinvolta in polemiche infondate e accuse ingiuste. La città, ricca di storie e tradizioni, si distingue per il suo spirito resiliente e la sua voglia di guardare avanti. È ora di smascherare le false notizie e concentrarci su ciò che davvero conta: il benessere e il progresso della nostra comunità.

Genova - "Mi dispiace dover intervenire per la seconda volta in poche ore per smentire un'altra falsa accusa, stavolta sullo Skymetro della Val Bisagno.

In questa notizia si parla di: genova - skymetro - piciocchi - salis

Skymetro di Genova, via libera al progetto dal Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici | Le reazioni - Il Via libero ufficiale al progetto dello Sky Metro di Genova, approvato dal Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici, ha suscitato reazioni contrastanti.

#GMG SKYMETRO, IL CONSIGLIO SUPERIORE DEI LAVORI PUBBLICI DÀ IL VIA LIBERA AI LAVORI Piciocchi: "Premiata la tenacia dell'amministrazione", Salis: "Schiacciare il parere a cinque giorni dalle elezioni operazione politicamente ardita per una coa Partecipa alla discussione

? Pietro Piciocchi rompe il silenzio: resta in consiglio e guiderà Vince Genova all’opposizione. Ecco i dossier su cui incalzerà la nuova giunta Partecipa alla discussione

