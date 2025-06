Picierno e il voto | Adesso il Pd torni riformista

Pina Picierno, vicepresidente del Parlamento Europeo e figura di spicco del Pd, analizza il calo della partecipazione ai referendum italiani, sottolineando l'importanza di valorizzare ogni voto. La sua riflessione invita a riflettere sulla direzione futura del partito: è tempo che il Pd torni ad essere riformista, ascoltando le esigenze dei cittadini e impegnandosi concretamente per il loro futuro. La sfida è riscoprire la fiducia e il coinvolgimento degli italiani, perché solo così si può ricostruire un paese più solido e giusto.

Pina Picierno, Pd, vicepresidente del Parlamento Ue, gli italiani hanno ignorato i Referendum. "Ignorato no. Va sempre ringraziato chi vota". Ma si aspettava un’affluenza così bassa? "Sicuramente non ha raccolto il consenso e l’attenzione larga che i promotori si attendevano. Attese onestamente infondate. Un referendum teso a regolare i conti con il passato non poteva ambire ad interessare gli italiani che invece chiedono impegno e risposte sulle sfide del futuro. Lei e altri riformisti del Pd avevate scritto una lettera per distaccarvi dalla linea Schlein. Quanto crede abbia inciso? "Abbiamo provato a riaffermare le nostre ragioni e quelle del pluralismo nel Pd. 🔗 Leggi su Quotidiano.net