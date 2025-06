picchiata davanti alla figlia la mamma difesa dalla bimba che resta ferita

Una scena drammatica che lascia il cuore in frantumi quella avvenuta a Pistoia, dove una madre e la sua figlia sono state vittime di violenza domestica. La coraggiosa bambina, nel tentativo di proteggere la madre, si è trovata a subire le conseguenze di un gesto di grande valore e di grande dolore. Una storia che ci ricorda quanto sia fondamentale intervenire e denunciare ogni forma di violenza.

Pistoia, 10 giugno 2025 – Una bambina che si dispera. Le grida e il suo pianto provengono da una macchina che è parcheggiata in zona Barriera, in via della Costituzione. Dentro l’auto ci sono un uomo e una donna e accanto una bambina. L’uomo continua a picchiare la donna. I colpi forti in testa, sulla nuca. La piccola si intromette, vuole difendere la madre. E così anche lei rimane ferita: le braccia dell’uomo la colpiscono sulla bocca. È una scena terribile quella che si è trovata davanti la donna che domenica sera ha chiamato la polizia, spaventata per quello che stava succedendo a pochi passi da lei. 🔗 Leggi su Lanazione.it