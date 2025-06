Picchia una ragazza per rapinarla Arrestato in flagranza dalla polizia

Una domenica di paura a Mompiano, dove un tentativo di rapina si è trasformato in un intervento tempestivo delle forze dell’ordine. Una giovane donna e sua figlia sono state vittime di un'aggressione, ma grazie all’intervento rapido della polizia, il responsabile è stato catturato sul fatto. La sicurezza dei cittadini resta una priorità, e questo episodio ne è la prova. La vicenda si conclude con un risultato positivo: la giustizia fa il suo corso.

È pomeriggio, una donna scende le scale della stazione del metrobus a Mompiano con la figlia minorenne quando un malvivente avvicina la ragazzina, 15 anni, le molla un ceffone e cerca di rubarle lo smartphone. L’autore della tentata rapina, un ventiseienne albanese con precedenti in materia di immigrazione, è però già stato identificato e arrestato dalla polizia di Stato. È successo domenica scorsa in città. Ad allertare i soccorsi era stata la stessa madre della ragazzina, allarmata. Sul posto è arrivata subito una Volante che, anche grazie alla collaborazione di alcuni testimoni, è riuscita a mettersi sulle tracce del giovane e a bloccarlo in flagranza. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Picchia una ragazza per rapinarla. Arrestato in flagranza dalla polizia

In questa notizia si parla di: Arrestato Polizia Picchia Ragazza

Ruba telefono e soldi da un mini market ad Asti, arrestato 34enne già noto alla Polizia: i suoi precedenti - Un cittadino pakistano di 34 anni è stato arrestato ad Asti dopo aver rubato un telefono e del denaro all'interno di un mini market.

Violenza sulle donne: ha picchiato brutalmente la moglie davanti alla figlia di otto anni. La donna ha chiamato la polizia e il marito - un 55enne italiano - è stato arrestato. Partecipa alla discussione

Picchia una ragazza per rapinarla. Arrestato in flagranza dalla polizia; Calci e pugni a una donna, la polizia sfonda la porta e interrompe la brutale aggressione; Colpisce alla testa la fidanzata per gelosia, 28enne arrestato dalla polizia.

Schiaffeggia una 15enne alla fermata della metro e cerca di rubarle il telefono: arrestato 26enne - É successo domenica pomeriggio alla fermata di Mompiano, nella metropolitana di Brescia.

Picchia un ragazzo per rubargli lo scooter e tenta di fuggire gettandosi in mare, arrestato a Mondello - Gli agenti di polizia lo hanno rintracciato e per fuggire dopo avergli scagliato contro la moto ha cercato di fuggire gettandosi a mare.

Palermo: picchia un coetaneo, gli ruba lo scooter a Mondello e poi fugge in mare, arrestato - Gli agenti di polizia lo hanno rintracciato e per fuggire dopo avergli scagliato contro la moto ha cercato di fuggire gettandosi a mare.