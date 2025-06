Picchia un 35enne a bastonate e lo manda all' ospedale | tripla denuncia per l' aggressore

Un episodio di violenza si è consumato nelle ultime ore, quando un uomo ha aggredito un 35enne con un bastone, lasciandolo gravemente ferito e ricoverato in ospedale. La scena, che ha scosso la comunità, ha portato alla tripla denuncia per lesioni, minaccia e porto di armi. La vicenda mette in luce come l’odio e la rissa possano avere conseguenze drammatiche, ricordandoci l’importanza del rispetto e della legalità.

E' accusato di aver aggredito un 35enne con un bastone di medie dimensioni. Un uomo è stato denunciato per lesioni personali, minaccia, e porto di armi o oggetto atti ad offendere. Il malcapitato, soccorso dal personale del 118, allertato dai carabinieri intervenuti sul posto, è stato trasportato. 🔗 Leggi su Forlitoday.it © Forlitoday.it - Picchia un 35enne a bastonate e lo manda all'ospedale: tripla denuncia per l'aggressore

