Pic-nic in casera - Farra di Soligo

Lasciatevi incantare dai paesaggi mozzafiato delle colline di Farra di Soligo, dove natura e tradizione si incontrano in un’escursione indimenticabile. Domenica 15 giugno, tra sentieri, corsi d’acqua e borghi autentici, vivrete un’esperienza unica, culminando in un delizioso picnic gourmet presso la casera di Riva Fuliska con Lucele (Eleonora Zilli). Preparatevi a scoprire il cuore pulsante di questa terra, tra sapori autentici e panorami da sogno.

