Piazza Roma e Parco Mostar | fontane in restyling a Montegrotto

A Montegrotto Terme, l’arte dell’acqua si reinventa: le fontane di Piazza Roma e del Parco Mostar tornano a splendere con un restyling che unisce design moderno e rispetto per la tradizione. Luci scintillanti e acque in movimento trasformano gli spazi pubblici, creando ambienti ancora più affascinanti e vivibili. Un progetto che rinnova il cuore della città, invitando cittadini e visitatori a riscoprire il fascino di questi simboli storici. La rinascita è già in corso.

Acqua che scorre, luci che danzano e decoro urbano che rifiorisce. A Montegrotto Terme si riaccendono le fontane, letteralmente. Il Comune ha dato il via a due cantieri che riguardano altrettanti simboli cittadini: la vasca di Piazza Roma e l’emblematica fontana a ponte spezzato del Parco Mostar. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it © Padovaoggi.it - Piazza Roma e Parco Mostar: fontane in restyling a Montegrotto

