Piazza Affari debole Ftse Mib in calo e Leonardo in difficoltà

Piazza Affari mostra segnali di debolezza, con il Ftse Mib in leggero calo dopo tre ore di scambi, riflettendo un mercato che fatica a trovare slancio. Leonardo, protagonista della giornata tra le difficoltà , perde terreno insieme al settore della difesa europeo, alimentando le preoccupazioni degli investitori. In questo contesto di incertezza, gli analisti sono attenti alle prossime mosse di mercato, convinti che questa fase possa rappresentare un’opportunità di investimento strategico.

Appare fiacca Piazza Affari dopo 3 ore di scambi, L'indice Ftse Mib cede lo 0,05% a 40.435 punti e si attesta a quota 93 punti lo spread tra Btp e Bund decennali tedeschi, con il rendimento annuo italiano in calo di 1,8 punti sotto al 3,47% e quello tedesco di 2,2 punti al 2,54%. Si conferma debole Leonardo, (-2,4%), in difficoltĂ insieme all'intero comparto della difesa in Europa per i timori di una minor spesa militare in Francia per problemi di budget. Allunga il passo invece Stellantis (+2,44%) con il procedere dei negoziati tra Usa e Cina sui dazi. La segue Ferrari (+1,26%) mentre è poco variata Iveco (+0,1%). 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Piazza Affari debole, Ftse Mib in calo e Leonardo in difficoltĂ

In questa notizia si parla di: Piazza Affari Debole Ftse

Dividendi a pioggia su Piazza Affari il 19 maggio, 15 miliardi per gli investitori - Il 19 maggio si preannuncia come una data memorabile per gli investitori della Borsa italiana, con un "dividendo a pioggia" che distribuirĂ circa 15 miliardi di euro.

Borsa: Milano debole (-0,2%), corre Diasorin, scivola Leonardo. Lo spread scende sotto quota 92 punti, banche in ordine sparso #ANSA Partecipa alla discussione

Se ne parla anche su altri siti

Piazza Affari debole, Ftse Mib in calo e Leonardo in difficoltĂ ; Piazza Affari apre debole, Ftse Mib -0,03%; Piazza Affari apre debole, Ftse Mib -0,03%.

Piazza Affari debole: Ftse Mib in calo, Leonardo in difficoltà, Stellantis e Saipem brillano - Leonardo soffre, mentre Stellantis e Saipem registrano guadagni significativi.

Borsa: Milano debole (-0,1%), cede Leonardo, corre Stellantis - Procede in calo Piazza Affari dopo un avvio poco sopra l'equilibrio.

Piazza Affari resta debole in scia alle altre Borse europee - Piazza Affari si conferma in rosso in scia agli altri listini europei, per le incertezze relative all'esito dei negoziati sul commercio, in corso ...