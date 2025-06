Piano particolareggiato ecco la nuova convenzione

Un nuovo capitolo si apre nel volto della nostra città con la firma della convenzione sul Piano Particolareggiato ‘Marina di Sotto – San Pio X’. Grazie all’accordo tra Marina Costruzioni e Saxa, si avvia una trasformazione concreta, con la cessione delle aree e l’avvio delle opere di urbanizzazione. Un passo importante che promette di ridefinire il futuro urbano, migliorando qualità e servizi per tutti i cittadini.

Un nuovo importante passo è stato compiuto ieri mattina sul Piano particolareggiato ‘Marina di Sotto – San Pio X’: le società Marina Costruzioni e Saxa hanno siglato la convenzione per la realizzazione di un altro comparto previsto dal corposo strumento urbanistico. L’impegno prevede la cessione, da parte dei privati, delle suddette aree. Successivamente si procederà a concretizzare le opere di urbanizzazione che quindi verranno cedute in favore dell’ente. Una volta rilasciato il permesso di costruire per le opere di urbanizzazione, potranno essere avanzate le istanze di edificazione: il Piano, in tal senso, individua sette moduli. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Piano particolareggiato, ecco la nuova convenzione

