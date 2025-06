Piano della cultura ok al primo stralcio

Con entusiasmo e determinazione, la Regione dà il via libera al primo stralcio del piano culturale, aprendo nuove prospettive per la promozione delle eccellenze artistiche locali. La decisione, adottata a maggioranza dalla commissione affari istituzionali, segna un passo importante verso l’adesione all’associazione italiana Città della ceramica, rafforzando il legame tra tradizione e innovazione. Prima di ufficializzare l’approvazione, si è svolto un approfondimento con il dirigente Bertini, che ha evidenziato i benefici attesi per il territorio e l’economia locale.

Via libera a maggioranza della commissione affari istituzionali allo schema di delibera di giunta regionale relativo alla proposta di adesione della Regione all'associazione italiana Città della ceramica. Prima della votazione la commissione, presieduta da Renzo Marinelli della Lega (foto), vice Marta Ruggeri (M5s), ha svolto un approfondimento sul parere col dirigente del settore industria, artigianato e credito, Silvano Bertini. Relatrici le consigliere Jessica Marcozzi (FI) e Micaela Vitri (Pd). Nel corso della seduta la commissione ha anche espresso parere favorevole al primo stralcio del Programma della cultura 2025 (relatori il presidente Marinelli e la vice Marta Ruggeri).

