Piano decoro Poste Italiane rinnova 22 uffici nella provincia di Catania

Il “Piano Decoro” di Poste Italiane continua a portare innovazione e qualità nel cuore della provincia di Catania, con il rinnovo di 22 uffici. Un progetto che unisce funzionalità, comfort e attenzione all’ambiente, per offrire un servizio sempre più efficiente e accogliente. Questi interventi rappresentano un passo importante nel rafforzamento del rapporto tra Poste e la comunità locale, garantendo un’esperienza postale all’altezza delle aspettative.

Prosegue anche in provincia di Catania il “Piano Decoro” di Poste Italiane, un progetto in linea con la missione sociale dell’azienda che ha avviato, dalla fine dell’anno scorso e in alcuni uffici postali, diversi interventi immobiliari al fine di migliorare l’accoglienza di clientela e personale. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it © Cataniatoday.it - "Piano decoro", Poste Italiane rinnova 22 uffici nella provincia di Catania

Il "Piano Decoro" prosegue nell'Aretino: ecco i nuovi interventi in programma - Il "Piano Decoro" di Poste Italiane continua a progredire in provincia di Arezzo, con nuovi interventi volti a migliorare l'accoglienza per clienti e personale.

