Piano B Italia | Pioli si complica Contatti con Gattuso De Rossi e Cannavaro sullo sfondo

In un panorama calcistico in continua evoluzione, il Piano B Italia si fa strada tra complicazioni e retroscena, con Pioli sotto pressione e contatti di rilievo con Gattuso, De Rossi e Cannavaro sullo sfondo. Nel frattempo, Claudio Ranieri sembrava pronto a rilanciarsi come ct azzurro, sostenuto anche dai Friedkin per un ruolo da protagonista. La scena è pronta a scrivere nuovi capitoli di una stagione ricca di colpi di scena.

Claudio Ranieri sembrava pronto a diventare il ct della Nazionale italiana con approvazione da parte dei Friedkin del doppio ruolo allenatore. 🔗 Leggi su Calciomercato.com

Ranieri rinuncia, non sarà ct della Nazionale: “Resto a disposizione della Roma” - La successione sulla panchina dell'Italia pareva già cosa fatta, nella lunga, movimentata e alla fine apparentemente serena notte di Reggio Emilia.