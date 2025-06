Phills il veterinario mancato che fermò Jordan e la corsa in Porsche finita in tragedia

Phills, il veterinario mancato che ha fermato Jordan e trasformato una corsa in Porsche in tragedia, è un esempio di talento e ambizione. Laureato con pieni voti e indeciso tra medicina e basket, ha ricevuto i complimenti di MJ stesso. Un ragazzo modello con un solo vizio: la passione per le auto veloci, che gli è costata cara. La sua storia ci ricorda come una singola scelta possa cambiare tutto.

La laurea a pieni voti, il dubbio tra una carriera da dottore o da cestista, i complimenti di MJ. Un ragazzo modello che aveva un solo vizio: correre con l'auto, pagato col prezzo pià alto. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Phills, il veterinario mancato che fermò Jordan e la corsa in Porsche finita in tragedia