Pfas sia nel sangue sia nei dispositivi antincendio i dati dell' indagine indipendente tra i vigili del fuoco

La minaccia invisibile dei Pfas, presenti sia nel sangue dei vigili del fuoco che nei dispositivi antincendio, desta preoccupazioni crescenti. Un’indagine indipendente, ancora in attesa di conferme ufficiali dal Ministero, svela un quadro inquietante: migliaia di eroi in divisa rischiano ogni giorno di essere esposti a sostanze tossiche. È ora di fare chiarezza e proteggere chi ci salva ogni giorno, affrontando questa emergenza silenziosa con decisione e trasparenza.

Un'indagine indipendente sulla presenza di Pfas sui dispositivi in uso ai vigili del fuoco, in attesa di quella del Ministero avviata dopo i tragici casi aretini, apre un nuovo squarcio su una realtà inquietante. Quella che vede ogni anno migliaia di pompieri in tutta Italia combattere contro.