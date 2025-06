Peter Kern è il nuovo proprietario de La Perla | investimento da 25 milioni

Il mondo della moda di lusso si rinnova con l’ingresso di Peter Kern, miliardario americano e nuovo proprietario de La Perla, con un investimento di 25 milioni di euro. Questo importante passo segna una rinascita per l’iconico marchio bolognese, reduce da un periodo complicato. L’ottimismo cresce tra le lavoratrici, mentre si attendono nuove strategie che promettono di riportare la Perla ai vertici del settore.

Il miliardario americano Peter Kern è diventato il nuovo proprietario de La Perla, l’impresa bolognese che produce intimo di lusso reduce da un periodo estremamente difficoltoso. L’annuncio è stato accolto con sollievo dalle lavoratrici dell’aziende, riunite in presidio di fronte allo stabilimento in attesa del collegamento con le sindacaliste che hanno incontrato a Roma il ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso, per conoscere l’offerta. Il ministro ha commentato: “È una giornata straordinaria per il made in Italy, per le lavoratrici e i lavoratori che ci hanno sempre creduto: il salvataggio de La Perla è oggi realtà. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it