Pescara-Ternana le emozioni della finale dei playoff di Serie C

L’emozione della finale dei playoff di Serie C tra Pescara e Ternana ha scritto una pagina indimenticabile del calcio italiano. Dopo quattro anni di attesa, il Pescara torna in Serie B grazie all’abile mano di Silvio Baldini, che con passione e determinazione ha guidato la squadra verso questo traguardo. Una sfida avvincente, culminata nei rigori, dove il protagonista assoluto è stato il portiere Plizzari, eroe di una notte memorabile. Un momento che resterà nella storia del club e dei suoi tifosi.

Dopo quattro anni il Pescara torna in B, è il capolavoro di Silvio Baldini che – supportato dalla proprietà e dal d.s. Pasquale Foggia – non ha mai smesso di crederci anche nei momenti d’ombra della stagione. Per avere la meglio su un’ottima Ternana, che aveva pareggiato lo svantaggio di misura dell’andata, serve trascinarla ai rigori: protagonista assoluto il portiere Plizzari, determinante sia nei 90’ sia poi nei tiri dal dischetto. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Pescara-Ternana, le emozioni della finale dei playoff di Serie C

Serie C, la fase nazionale dei playoff: Giana Erminio-Ternana, Crotone-Vicenza, Vis Pesaro-Pescara, Atalanta U23-Audace Cerignola. Le semifinali - Con la conclusione dei gironi B e C, la regular season di Serie C è giunta al termine, ma la competizione è tutt'altro che finita.

