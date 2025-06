Pescara il ginocchio dell’agente sulla schiena | il video dell’arresto e tutti i dubbi sulla morte di Riccardo Zappone

Il video dell’arresto di Riccardo Zappone a Pescara sta facendo scalpore, sollevando dubbi sulla dinamica e le cause della sua tragica morte. In soli sedici secondi ripresi da lontano, emergono interrogativi sulla condotta degli agenti e sulle circostanze che hanno portato a questa drammatica conclusione. La procura sta esaminando attentamente il filmato, mentre la comunità si chiede: cosa è realmente successo quel giorno?

Il video girato da una passante, che ha ripreso da lontano tre poliziotti mentre bloccano a terra Riccardo Zappone in Strada Comunale Piana, la mattina del 3 giugno scorso, è al vaglio della Procura di Pescara. Sono appena sedici secondi, girati da lontano con un telefonino. Uno dei tre agenti sembra premere con il ginocchio sulla schiena del 29enne che si dimena a terra, si direbbe all’altezza delle spalle. Almeno in quegli attimi nessuno dei poliziotti sembra colpire il giovane, in cura per problemi psichiatrici, già sottoposto in passato a Trattamento sanitario obbligatorio. Non è l’unico video girato da privati, altri non li abbiamo visti ma sono già nella disponibilità dell’ufficio guidato dal procuratore Giuseppe Bellelli, dove a condurre le indagini è il sostituto Gennaro Varone. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it