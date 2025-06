Pesca con l’elettroshock in 3 ore 101 carpe Presi i bracconieri

In un episodio che lascia senza parole, bracconieri hanno sfruttato l’elettrostorditore per catturare oltre 100 carpe e siluri in appena tre ore a Comacchio. Un movimento rapido e spietato che ha colpito la natura e il mercato nero, portando centinaia di chili di pesce verso i mercati dell’Est Europa. Un esempio inquietante di come la pesca illegale minaccia gli ecosistemi e la legalità.

Comacchio, 10 giugno 2025 – Senza vita carpe e siluri galleggiano a pelo d’acqua, pronti per essere raccolti. In mezza giornata i pesci, stipati in un furgone, hanno già superato il confine e sono nei banchi dei mercati dell’est Europa. L’ elettrostorditore, simile a un mega retino acchiappafarfalle, è l’arma usata dai bracconieri. È la pesca dei miracoli. In due, tre ore di lavoro, si raccolgono fino a 600 chili di pesce. È successo anche tra Comacchio e Ostellato nel canale Circondariale: due romeni sono stati pizzicati a raccogliere 101 carpe e due siluri pescati con l’elettrostidore. Ad aggravare l’attività illegale, il fatto che si sia consumata in un’area soggetta a tutela ittica. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Pesca con l’elettroshock, in 3 ore 101 carpe. Presi i bracconieri

