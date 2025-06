Perugia sfila l' orgoglio biancorosso | Tanti auguri vecchio Grifone

Perugia si veste di passione e tradizione, mentre i tuoni dei cori degli ultrà risuonano nel cuore della città. Il corteo, simbolo di orgoglio e fedeltà, ha attraversato le vie storiche per celebrare i 120 anni di storia del Perugia. Un momento di unione che rafforza il legame tra la squadra e i suoi tifosi. E così, tra canti e festeggiamenti, la magia biancorossa continua a vivere, rendendo indelebile questa memorabile celebrazione.

