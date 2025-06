Perugia sequestrati 25 kg cocaina per 2,5 milioni di euro

Una straordinaria operazione della Guardia di Finanza di Perugia ha portato al sequestro di 25 kg di cocaina, con un valore stimato di oltre 25 milioni di euro. L’intervento, avvenuto il 10 giugno, ha visto l’arresto di un cittadino albanese a Spello, catturato con una ingente quantità di droga. Questa azione dimostra ancora una volta la ferrea lotta contro il traffico illecito: un importante passo per la sicurezza della comunità .

Il 10 giugno la Guardia di finanza di Perugia ha sequestrato circa 25 kg di cocaina durante una maxi operazione antidroga. La sostanza avrebbe fruttato oltre 2,5 milioni di euro sul mercato. Arrestato un cittadino albanese residente a Spello, trovato in possesso di sostanze stupefacenti. L’operazione è stata condotta dal Nucleo di polizia economica finanziaria. 🔗 Leggi su Tg24.sky.it © Tg24.sky.it - Perugia, sequestrati 25 kg cocaina per 2,5 milioni di euro

