Perugia Orgoglio al Centro Danza Fedon Joannou | Anna si diploma alla Scuola di Ballo del Teatro alla Scala

Un momento di grande emozione e orgoglio per il Centro Danza Fedon Joannou di Perugia: la giovane Anna, ex allieva del centro, si è diplomata presso la prestigiosa Scuola di Ballo del Teatro alla Scala di Milano. A darne l’annuncio, la Maestra Tiziana Basciani, che ha accompagnato Anna nei suoi primi passi nella danza, con un messaggio colmo di gratitudine, affetto e commozione: “Ricordo ancora il primo saggio insieme. Una bambina con gli occhi pieni di sogni e il corpo che già danzava con l’anima. oggi ti vedo lì, elegante, forte, realizzata” Il percorso di Anna è stato segnato da dedizione, sacrifici e determinazione, ma anche da un legame profondo con la sua prima insegnante, che l’ha sostenuta nei momenti difficili, credendo in lei anche nei giorni più duri. 🔗 Leggi su Laprimapagina.it