Perugia | Nuovo Progetto Sportivo e Mercato in Vista della Stagione di C

Perugia si prepara a una nuova avventura sportiva, con il mercato in fermento e un progetto ambizioso alle porte. A distanza di un mese dalla ripresa ufficiale, i biancorossi delineano il percorso per la prossima stagione, pronti a mettere firma sul futuro. Un’estate di aspettative e trattative si trasforma in realtà , mentre il club di Faroni si avvicina a una svolta decisiva. La sfida è appena iniziata, e l’orizzonte si fa sempre più chiaro.

Trenta giorni. Tra un mese il Perugia riparte e in questo lasso di tempo si avrà già un'idea di quello che sarà il progetto sportivo della società biancorossa di Faroni per la prossima stagione. Un mese di tempo per mettere la firma, per la prima volta, sul mercato dei biancorossi. Già , perché l'estate scorsa la cessione era abbozzata e si è concretizzata i primi di settembre, mentre a gennaio il club di Faroni ha fatto i conti con il blocco del mercato. Adesso la società e il diesse Meluso, confermato l'allenatore, Vincenzo Cangelosi, si apprestano a sistemare i tasselli principali in vista della ripresa.

