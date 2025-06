Perugia il progetto per le Casetta dell’acqua del futuro

Perugia si prepara a rivoluzionare il suo rapporto con l'acqua grazie al progetto innovativo “H2O: dove l’attesa diventa esperienza”. Ideato da talentuosi studenti, tra cui Marina Bettollini, Alice Duranti, Aurora Giglioni e Michelle Innocenzi, questo concept ha conquistato il concorso “Contemporary Fountains” promosso da Umbra Acque e dal Dipartimento di Ingegneria Civile e Ambientale. Un passo verso un futuro sostenibile e coinvolgente, che trasformerà le casette dell’acqua in veri e propri luoghi di incontro e innovazione.

