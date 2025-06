Perugia firmata l' ordinanza per la zona di Fontivegge a vigilanza rafforzata

Perugia si prepara a rafforzare la sicurezza: il Prefetto Francesco Zito ha firmato l’ordinanza per stabilire una zona di vigilanza intensificata a Fontivegge, coinvolgendo anche Piazza Vittorio. Questa misura, nota come ‘zona rossa’, mira a garantire maggiore tutela e ordine pubblici in un’area storicamente sensibile. La decisione rappresenta un passo importante per la città, che ora ha bisogno del sostegno di tutti per mantenere la tranquillità e la coesione sociale.

L'area, scrive la Prefettura, "comprende, oltre alla stazione, anche Piazza Vittorio.

