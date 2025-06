Perseguita e molesta la ex di venti anni più vecchia 28enne finisce davanti al giudice

Un dramma di ossessione e gelosia si dipana davanti al giudice, mentre un giovane di 28 anni, invischiato in comportamenti persecutori nei confronti dell'ex. La relazione, durata un anno, si è conclusa con il suo rifiuto, ma lui ha continuato a inseguire e molestare la donna, madre di due figlie, fino a finire sotto la lente delle autorità. Un caso che mette in luce i rischi dell'amore non corrisposto e la necessità di interventi tempestivi.

Aveva letteralmente perso la testa per quella donna venti anni più "vecchia" di lui e con cui aveva avuto una relazione durata per circa un anno. Poi la vittima, che è anche madre di due figlie, avrebbe perso interesse nei suoi confronti e lo aveva lasciato. L'uomo però, un 28enne residente a San.

