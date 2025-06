Perin Juventus il portiere è pronto a salutare i bianconeri! Le ultime sull’interesse del Milan dell’ex Allegri…

Perin Juventus, il portiere 232, si prepara a lasciare i bianconeri questa estate. L’interesse del Milan dell’ex Allegri si fa sempre più concreto, ma non è l’unica opzione sul tavolo. Secondo Giovanni Albanese su X, Perin sta valutando diverse offerte e potrebbe essere pronto a voltare pagina. La sua decisione finale aprirà sicuramente nuovi scenari nel mercato di quest’estate, lasciando i tifosi in attesa di novità importanti.

Mattia Perin potrebbe essere in procinto di lasciare la Juventus. Secondo quanto riferito da Giovanni Albanese su X, il portiere starebbe prendendo in considerazione diverse offerte, tra cui quella del Milan.

All-in Svilar, ma la Roma segue Perin: futuro alla Juventus mai così in bilico - Con una lotta serrata per un posto in Champions, la Roma si prepara all'ultima sfida di Serie A, mentre le incertezze sul futuro di Perin alla Juventus si intensificano.

