Perin Juve il portiere vuole lasciare i bianconeri e valuta offerte! Tutta la verità sull’interesse del Milan | Allegri ha portato in rossonero anche questo membro dello staff

Il futuro di Gianluigi Perin si fa sempre più incerto: il portiere della Juventus, desideroso di nuove sfide, sta valutando diverse offerte, tra cui quella del Milan. Dopo un passato tra le fila bianconere, l’estremo difensore potrebbe presto cambiare maglia, alimentando le voci di un possibile trasferimento al club rossonero. La situazione si fa calda e i tifosi sono ansiosi di scoprire quale sarà la decisione finale. L’attesa è tutta per conoscere il prossimo capitolo della carriera di Perin.

Perin Juve, il portiere vuole lasciare i bianconeri e valuta offerte: il punto sul futuro dell’estremo difensore. Il futuro di Perin potrebbe essere lontano dalla Juve. Secondo quanto riportato da Giovanni Albanese su X, il portiere starebbe valutando le offerte e tra queste ci sarebbe quella del Milan. PAROLE – «Perin vuole lasciare la Juventus: valuta le offerte e l’ipotesi Milan è da tenere in considerazione, in rossonero ritroverebbe anche il preparatore Filippi (alla Juve dal 2010 a ora) che Allegri ha richiamato nel suo staff». .com. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Perin Juve, il portiere vuole lasciare i bianconeri e valuta offerte! Tutta la verità sull’interesse del Milan: Allegri ha portato in rossonero anche questo membro dello staff

Perin via dalla Juve? Il secondo portiere finisce nel mirino di due club di Serie A. Novità sul possibile addio in estate - Mattia Perin potrebbe dire addio alla Juventus a fine stagione, con due club di Serie A interessati al suo ingaggio.

Perin al Milan con Allegri? Un'ipotesi clamorosa scuote il futuro del portiere! Da pilastro della Juve a possibile titolare rossonero in caso di addio a Maignan.

L'intervento di Perin (e il conseguente stop di circa 8 settimane) apre le porte alla presenza di Giovanni Daffara al MondialeperClub con la Juventus Stagione straordinaria per il portiere classe 2004 con la NextGen: crescita totale

