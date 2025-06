Pericolo incendi boschivi dal 15 giugno no a fuochi pirotecnici e braciate nei boschi

Con l’arrivo dell’estate, la tutela dei nostri boschi diventa una priorità assoluta. Dal 15 giugno, per almeno tre mesi, in Campania si alza il livello di attenzione: fuochi pirotecnici e braciate sono severamente vietati nei boschi per prevenire incendi devastanti. Scopri come comportarti correttamente e contribuire a preservare il patrimonio naturale della regione, perché la sicurezza di tutti dipende anche dalle nostre azioni responsabili.

Tempo di lettura: 3 minuti Entra in vigore il 15 giugno prossimo il periodo di “grave pericolosità per gli incendi boschivi in Campania”: lo ha stabilito, con proprio decreto, il direttore generale della Protezione Civile regionale, Italo Giulivo, in virtù delle valutazioni del Centro Funzionale Multirischi sul quadro climatico e delle analisi meteorologiche effettuate in base ai modelli previsionali disponibili e sulle possibili evoluzioni. Con l’avvio di tale “stato”, al fine di salvaguardare il patrimonio boschivo e di prevenire gli incendi, scattano anche 5 divieti: Divieto di accendere fuochi all’aperto nei boschi e fino ad una distanza di 100 metri da essi, nonché nei pascoli; Divieto di combustione di residui vegetali, agricoli e forestali; Divieto di abbruciamento stoppe ed erbe infestanti, anche incolte; Divieto di accendere fuochi d’artificio, lanciare razzi di qualsiasi tipo eo mongolfiere di carta, meglio note come “lanterne volanti”, dotate di fiamme libere, nonché altri articoli pirotecnici ad una distanza non inferiore a 1 chilometro dalle superfici boscate e pascoli, salvo deroghe specifiche; Divieto di compiere le seguenti attività nei boschi e nei pascoli: usare motori o fornelli che producano brace o faville; usare apparecchi a fiamma o elettrici per tagliare metalli; far brillare mine; fumare o compiere altra azione che possa creare comunque pericolo mediato o immediato di incendio come, ad esempio, gettare fiammiferi o sigarette accese; sostare con autoveicoli su viabilità non asfaltata all’interno di aree boscate Numerose sono anche le prescrizioni, finalizzate sempre all’antincendio boschivo, sia per le Autorità competenti (precauzioni sono richieste, ad esempio, per le esercitazioni militari nonché per il transito dei treni in zone boscate), che per i gestori privati di particolari attività (come l’obbligo per i concessionari di impianti esterni di GPL e gasolio, in serbatoi fissi, per uso domestico o commerciale, di mantenere libera e priva di vegetazione l’area circostante al serbatoio per un raggio non inferiore a mt. 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Pericolo incendi boschivi, dal 15 giugno no a fuochi pirotecnici e braciate nei boschi

