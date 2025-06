Pergamino cambia casa | dal bar al pub il caffè specialty conquista Roma in due nuove forme

Pergamino si trasforma, portando il suo caffè specialty dal bar al pub con due nuovi coffee corner a Piazza Risorgimento. Un’esperienza unica tra metodi innovativi, torrefazioni d’eccellenza e un’offerta gastronomica dedicata, che conquista il cuore di Roma. Preparati a scoprire l’oro nero in una veste tutta nuova, perfetta per ogni momento della tua giornata. La città non sarà mai più la stessa.

Due nuovi coffee corner in Piazza Risorgimento per vivere l’eccellenza dell'oro nero tra metodi innovativi, torrefazioni selezionate e un’offerta gastronomica dedicata. 🔗 Leggi su Gamberorosso.it © Gamberorosso.it - Pergamino cambia casa: dal bar al pub, il caffè specialty conquista Roma in due nuove forme

Altre fonti ne stanno dando notizia

La mappa dei posti dove bere caffè specialty a Roma nel 2025; Pergamino a Roma, le proposte di un vero e proprio coffee lab; Caffè specialty a Roma: i migliori bar della città.