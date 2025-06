Perde i sensi mentre camminano e il figlio di 10 anni gli pratica il massaggio cardiaco | muore tra le sue braccia

Una tranquilla passeggiata sul Monte Calvario si è trasformata in un dramma: un uomo di 49 anni ha perso la vita a causa di un arresto cardiaco, mentre suo figlio di soli 10 anni tentava con coraggio di salvarlo praticandogli il massaggio cardiaco. Un episodio che ci ricorda quanto sia preziosa e fragile la vita, e l'importanza di essere preparati a intervenire in situazioni di emergenza. L'allarme…

Una passeggiata padre-figlio si è trasformata in tragedia questa mattina sul Monte Calvario, a Gorizia. Un uomo di 49 anni, residente in città, ha perso la vita in seguito a un arresto cardiaco, sotto gli occhi del figlio di appena 10 anni, che ha tentato disperatamente di salvarlo. L'allarme. 🔗 Leggi su Today.it © Today.it - Perde i sensi mentre camminano e il figlio di 10 anni gli pratica il massaggio cardiaco: muore tra le sue braccia

In questa notizia si parla di: Figlio Anni Cardiaco Perde

Giornalismo siciliano in lutto, muore a 70 anni Claudio Zarcone. Lottava per il figlio - Il giornalismo siciliano piange la scomparsa di Claudio Zarcone, scomparso a 70 anni. Giovanni, noto per la sua dedizione professionale e il suo impegno personale, ha lottato strenuamente per mantenere viva la memoria del figlio Norman, tragicamente scomparso.

Ulteriori approfondimenti disponibili online

Perde i sensi mentre camminano e il figlio di 10 anni gli pratica il massaggio cardiaco: muore tra le sue braccia; Martina Piserà morta a 32 anni in ospedale, infarto dopo la morte del figlio in grembo a Vibo Valentia; Le comunicano che il bimbo in grembo è morto, Martina stroncata da arresto cardiaco poco dopo a 32 anni.

Figlio di 10 anni prova invano a rianimarlo: padre stroncato da un infarto sul monte Calvario - GORIZIA – Questa mattina, martedì 10 giugno, un uomo è deceduto sul monte Calvario dopo essere stato colpito da un improvviso arresto cardiaco mentre stava facendo una gita con il figlio di 10 anni.

Ospedale di Treviso, monitor cardiaco sottopelle per monitorare gli atleti più a rischio - Medicina dello Sport e Cardiologia unite nell’innovazione: nei giorni scorsi a ll’ospedale Ca’ Foncello di Treviso è stato utilizzato per la prima volta un monitor cardiaco che, posizionato ...

Muore a 32 anni per un arresto cardiaco dopo aver saputo che il figlio nel grembo è morto - La giovane, incinta al settimo mese, ha perso la vita per un arresto cardiaco poche ore dopo aver appreso la morte del figlio in grembo ...