Perché Sinner ha perso gli ultimi 5 incontri con Alcaraz ma il trend cambierà molto presto

Jannik Sinner, dopo aver subito cinque sconfitte consecutive contro Carlos Alcaraz, si prepara a scrivere una nuova pagina della sua carriera. Con il suo talento e determinazione, il trend negativo potrebbe presto trasformarsi in una svolta vincente. La sfida su superfici diverse come erba e cemento rappresenta l’occasione perfetta per ribaltare le sorti degli incontri futuri. Resta con noi per scoprire come il giovane campione intende riscrivere il suo destino.

Jannik Sinner al Roland Garros ha subito la quinta sconfitta consecutiva con Carlos Alcaraz, che ha trovato una chiave, un antidoto per vincere con l'italiano. Ma il trend su erba e cemento potrebbe cambiare. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Sinner rimonta Paul e vola in finale agli Internazionali, super sfida con Alcaraz che ha battuto Musetti - Jannik Sinner supera Tommy Paul in una straordinaria rimonta e conquista la finale degli Internazionali d’Italia 2025.

#Sinner ha perso una partita già vinta. Questo va detto. Come va detto che la percentuale della prima di servizio è insoddisfacente. Detto questo, ha fatto un torneo pazzesco. Onore ad #Alcaraz che ci ha creduto fino alla fine e ha vinto un match epico. #Rolan Partecipa alla discussione

2° set si deciderà al tiebreak come quello perso da #Musetti in semi #Sinner non vorrà copiare Lorenzo #Alcaraz sta volando sul suo servizio #RolandGarros Partecipa alla discussione

