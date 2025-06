Perché Paragon ha rescisso il contratto con l' Italia

La decisione di Paragon di interrompere i rapporti con l’Italia solleva numerosi interrogativi sulla tutela della privacy e sulla legalità nell’uso dello spyware. La società israeliana si dice pronta a collaborare per scoprire chi ha spiato i giornalisti italiani, ma quale sarà la risposta del governo? È il momento di fare chiarezza e garantire trasparenza. La sfida ora è capire come questa situazione potrà evolversi, perché la verità non può restare nascosta.

AGI - "Paragon si dice pronto ad aiutare l'Italia a capire chi ha spiato. Come risponderà il governo italiano? È pronto a scoprire chi ha spiato i suoi giornalisti? La società israeliana conferma: dopo il caso Cancellato ha scollegato i sistemi e interrotto i contratti, perché il governo e il Parlamento non hanno accettato di verificare se il suo spyware fosse stato usato illegalmente contro un giornalista. E oggi aggiunge: siamo pronti a collaborare con un'indagine. Ma da Roma, ancora silenzio". A fare così il punto della situazione sulla vicenda è Sandro Ruotolo, europarlamentare e componente della Segreteria Pd. 🔗 Leggi su Agi.it © Agi.it - Perché Paragon ha rescisso il contratto con l'Italia

In questa notizia si parla di: Paragon Italia Rescisso Contratto

Spyware Paragon, l’azienda israeliana: “Annullato contratto con l’Italia per il caso Cancellato” - L'ombra dello spyware Paragon SolutionGeti, un'azienda israeliana, si staglia sulla scena politica italiana, dopo che ha annunciato l'annullamento dei contratti con Roma.

Da notare e per mettere "i puntini sulle i": Governo e Parlamento italiano POTEVANO sapere chi ha spiato il giornalista Francesco Cancellato ma hanno RIFIUTATO l'aiuto offerto per scoprirlo da Paragon Solutions, che ha quindi rescisso il contratto con Roma. Partecipa alla discussione

È arrivata la smentita di Paragon su quanto ha dichiarato il Copasir. Quest'ultimo aveva offerto al governo italiano di scoprire chi avesse messo sotto spionaggio Cancellato, ma il governo non solo ha rescisso il contratto, ma ha anche detto che non aveva Partecipa alla discussione

Paragon, contratto con l’Italia rescisso per il caso Cancellato; Chi ha spiato Cancellato? E' scontro Paragon-Governo; Paragon, rescisso contratto col governo italiano dopo il caso Cancellato.

Rescisso il contratto con Paragon. Tensione tra governo e israeliani - Alta tensione fra il governo italiano e la società israeliana Paragon Solution, finita al centro delle cronache nei mesi scorsi per l’intercettazione, con il software Graphite, ...

Paragon, contratto con l’Italia rescisso per il caso Cancellato - La società israeliana: «Autorità italiane non collaborative sulla vicenda del direttore di Fanpage» ...

Graphite: Paragon rescinde il contratto con l'Italia - Paragon ha rescisso il contratto perché il governo non ha accettato l'aiuto per scoprire se Graphite fosse stato usato per spiare il direttore di Fanpage.