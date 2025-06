Perché non è vero che i Sì ai Referendum sono stati più dei voti del centrodestra alle elezioni

I numeri dei referendum e delle elezioni ci raccontano una storia complessa, fatta di sfumature e interessi nascosti. È vero che i voti favorevoli ai referendum superano quelli del centrodestra alle ultime elezioni, ma è altrettanto importante analizzare dati e tendenze senza lasciarsi ingannare dalle apparenze. Per capire davvero cosa rappresentano questi risultati, bisogna scavare più a fondo. Continua a leggere per scoprire la verità nascosta dietro i numeri.

Molti esponenti del centrosinistra, soprattutto del Pd, sostengono che i "13 milioni di Sì" ai referendum sono una base da cui partire, e uno smacco al governo Meloni, perché sono più degli elettori che votarono il centrodestra nel 2022. Ma, numeri alla mano, queste affermazioni non tornano o sono in buona parte esagerate. 🔗 Leggi su Fanpage.it

I Sì ai quesiti sul lavoro sono stati circa 100 mila in meno dei voti del centrodestra nel 2022 (Italia, no residenti estero). Sulla cittadinanza mancano invece all'appello ben 3,3 milioni. Il "campo largo" alle scorse politiche ha preso quasi 14 milioni. #referendum2 Partecipa alla discussione

Considerando anche i voti dei residenti all’estero, i Sì ai #referendum sul lavoro (12,9 milioni in media) sono stati leggermente più dei voti ottenuti dal centrodestra alle ultime elezioni politiche (12,6 milioni). Partecipa alla discussione

