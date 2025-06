Perché Lorenzo Musetti ha perso una posizione nel ranking ATP? Chi lo ha superato e la rimonta su Draper

Lorenzo Musetti, protagonista del tennis italiano, ha visto scivolare il suo ranking ATP dalla sesta alla settima posizione, a causa dell'assenza a Stoccarda e della perdita dei punti difesi lo scorso anno. Chi ha approfittato di questa occasione per superarlo e come si sta preparando alla sua rimonta su Dan Evans? Scopriamo insieme le dinamiche di questa sfida tra i giovani talenti del tennis mondiale.

Lorenzo Musetti ha iniziato la settimana da numero 6 del mondo con 4.560 punti all’attivo dopo aver raggiunto la semifinale del Roland Garros (sconfitto in rimonta dallo spagnolo Carlos Alcaraz), ma il tennista italiano ha già perso una posizione virtuale nel ranking ATP ed è scivolato in settima posizione. Il toscano non sta infatti giocando il torneo ATP 250 di Stoccarda e non potrà difendere i 100 punti guadagnati lo scorso anno, quando venne battuto in semifinale da Matteo Berrettini. L’assenza sull’erba tedesca ha fatto scivolare Lorenzo Musetti a quota 4.470 punti ed è così stato superato dallo statunitense Taylor Fritz, che non ha punti da difendere questa settimana e lo ha sopravanzato con 4. 🔗 Leggi su Oasport.it