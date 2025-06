Perché l’Italia ha fatto quella brutta figura? Me lo stavo chiedendo è stata quasi peggio della nostra | l’affondo di Marotta

“Perché l’ Italia ha fatto quella brutta figura? Me lo stavo chiedendo, forse è stata quasi peggio rispetto a quella che abbiamo fatto noi”. È l’affondo di Beppe Marotta dopo l’ultima tragica settimana vissuta dal calcio italiano. Peggio perdere 5 a 0 una finale di Champions League, come ha fatto l’ Inter contro il Psg, oppure prendere tre gol dalla Norvegia nella partita probabilmente decisiva per le qualificazioni ai Mondiali? È una dura lotta, tanto che le affermazioni di Marotta stanno già facendo discutere i tifosi. Il presidente dell’Inter ha affrontato temi cruciali per il calcio italiano durante la presentazione del libro di Vito Cozzoli. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - “Perché l’Italia ha fatto quella brutta figura? Me lo stavo chiedendo, è stata quasi peggio della nostra”: l’affondo di Marotta

