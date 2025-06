Perché Liquid Glass segna il futuro di Apple ma non necessariamente dell’iPhone

Liquid Glass rappresenta il volto futuristico di Apple, ridefinendo l’estetica dei suoi software con un nuovo linguaggio visivo che affascina e innovaa. Tuttavia, questa evoluzione non segna una rivoluzione epocale come quella di iOS7. Nel frattempo, l’intelligenza artificiale apre scenari inaspettati, puntando verso un futuro tecnologico ancora più sorprendente e imprevedibile, dove l’innovazione si intreccia con le possibilità offerte dall’intelligenza artificiale, rinnovando il nostro modo di interagire con la tecnologia.

Il nuovo linguaggio estetico dei vari software Apple è un cambiamento importante, ma non una rivoluzione come fu con iOS7. E intanto la tecnologia potrebbe prendere una strada completamente diversa, grazie all’intelligenza artificiale. 🔗 Leggi su Repubblica.it © Repubblica.it - Perché Liquid Glass segna il futuro di Apple (ma non necessariamente dell’iPhone)

