Perché l'Arsenal non gioca il Mondiale per Club

Perché l'Arsenal non partecipa al Mondiale per club? È il calcio estivo, ma che spettacolo! Dopo aver archiviato la Serie A, si accenderanno i riflettori sul torneo mondiale, in programma dal 14 giugno al 13 luglio, promettendo emozioni indimenticabili e sfide tra le migliori squadre del mondo.

Luis Henrique Inter, il tempo stringe! Il club vuole chiudere per il Mondiale per Club - Luis Henrique è al centro delle attenzioni dell'Inter, che punta a chiudere la trattativa in vista del Mondiale per Club.

