Perché Kostic può giocare il Mondiale per Club con la Juventus

Perché Kostic può giocare il Mondiale per Club con la Juventus? La risposta risiede nella sua elegibilità e nel regolamento delle competizioni internazionali. La Juventus, tra le 32 squadre iscritte, ha sfruttato tutte le opportunità per portare in campo i suoi talenti più promettenti. Ma cosa rende Kostic così indispensabile? Scopriamo insieme come questa scelta possa influenzare il cammino della squadra verso il trofeo mondiale.

La Juventus è tra le 32 squadre che parteciperanno al Mondiale per Club in programma negli Stati Uniti dal 14 giugno al 13 luglio, la prima edizione. 🔗 Leggi su Calciomercato.com

