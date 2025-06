Perché Kolo Muani può giocare il Mondiale per Club con la Juventus

Perché Kolo Muani può giocare il Mondiale per Club con la Juventus? La risposta sta nella sua versatilità e nel suo ruolo fondamentale nella squadra, che gli permette di essere un elemento chiave anche in questa competizione internazionale. Con la maglia bianconera, Muani si prepara a scrivere un’altra pagina importante della sua carriera, portando entusiasmo e talento sul palcoscenico mondiale. L’attesa cresce: sarà lui a fare la differenza?

La Juventus è tra le 32 squadre che parteciperanno al Mondiale per Club in programma negli Stati Uniti dal 14 giugno al 13 luglio, la prima edizione. 🔗 Leggi su Calciomercato.com

In questa notizia si parla di: Mondiale Club Juventus Kolo

Luis Henrique Inter, il tempo stringe! Il club vuole chiudere per il Mondiale per Club - Luis Henrique è al centro delle attenzioni dell'Inter, che punta a chiudere la trattativa in vista del Mondiale per Club.

?#Comolli: ""Abbiamo trovato un accordo con il PSG per il prolungamento del prestito di Kolo Muani. Ho parlato con lui la settimana scorsa e ha deciso di giocare il Mondiale per Club con la Juventus. Non siamo arrivati a un accordo per il prestito per la pros Partecipa alla discussione

Juventus, Comolli: «Cerchiamo un dt e un ds, Chiellini non farà mercato ma avrà un altro ruolo. Kolo Muani? Trovato accordo col PSG per il Mondiale per Club» https://calcioefinanza.it/2025/06/10/tudor-allenatore-juventus-2025-2026-ufficiale/… Partecipa alla discussione

Su questo argomento da altre fonti

Juventus, Kolo Muani anche dopo il Mondiale per Club? Comolli: Ottimista per il prolungamento del prestito; Juventus, Kolo Muani: Andrò al Mondiale per Club, spero di restare; La rosa della Juventus al Mondiale per Club: chi resta, chi rientra dai prestiti tra i bianconeri.

Juve: Comolli, 'Kolo Muani giocherà il Mondiale per club' - "Vi comunico che abbiamo trovato l'accordo con il Paris Saint Germain: è stato prolungato il prestito di Kolo Muani, giocherà con noi il Mondiale per club": il nuovo direttore generale della Juventus, ...

Juventus, Kolo Muani anche dopo il Mondiale per Club: la formula con il PSG - Damien Comolli, nel giorno della sua presentazione continuerà a lavorare su una rivoluzione che inevitabilmente attende la rosa della Juventus.

Juventus, annuncio ufficiale su Igor Tudor e Kolo Muani - Il club bianconero ha finalmente rotto gli indugi: le parole del direttore generale Comolli che resta invece cauto su Vlahovic ...