Perché il voto di Mediobanca è un referendum sul capitalismo italiano

Perché il voto di Mediobanca rappresenta un vero referendum sul destino del capitalismo italiano? Dopo il fallimento dei referendum politici, l’attenzione si sposta su un banco di prova cruciale: il 16 giugno, gli italiani decideranno se mantenere gli attuali assetti economici o abbracciare un nuovo corso, segnato dall’avvento della destra sovranista. Mediobanca è pronta a rinunciare a Trieste per preservare la propria...

Archiviati i referendum politici con l’esito piuttosto deludente per chi li ha proposti, ora ci si può concentrare sul vero referendum, quello che il 16 giugno deciderà se il capitalismo italiano dovrà restare nella cornice che ne ha sin qui definito i contorni, oppure voltare pagina e aprirsi ai nuovi assetti che sono figli dell’arrivo della destra sovranista al potere. Mediobanca è pronta a rinunciare a Trieste per preservare la propria integrità. Lunedì i soci di Mediobanca sono chiamati a dare o meno via libera all’ ops (offerta pubblica di scambio) su Banca Generali, mossa difensiva che i vertici dell’istituto hanno deciso dopo essere stati oggetto di una analoga operazione lanciata in precedenza dal Montepaschi. 🔗 Leggi su Lettera43.it © Lettera43.it - Perché il voto di Mediobanca è un referendum sul capitalismo italiano

Il 16 giugno l’assemblea della banca d’affari italiana voterà sull’offerta per Banca Generali. Il vantaggio di Nagel, il peso del mercato, e una possibile sorpresa - Che riguarda la partita più delicata e politica, cioè la battaglia per conquistare Mediobanca, iniziata il 23 gennaio scorso da Roma, protagonista Francesco Gaetano Caltagirone, insieme con gli ...

Del Vecchio, Mediobanca e la guerra nel capitalismo italiano - «L’investimento rappresenta per Delfin un’ottima opportunità per la qualità, la storia e le potenzialità di crescita di Mediobanca in Italia e all’estero.