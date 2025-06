Perché il referendum sulla cittadinanza è andato peggio del previsto

Il recente referendum sulla cittadinanza ha sorpreso tutti: nessuno dei cinque quesiti ha raggiunto il quorum, lasciando un segnale forte sul tema. Con un'affluenza di appena il 30% e oltre il 34% di opposizione sul quesito principale, emerge un panorama di opinioni articolate e una partecipazione ancora troppo bassa. Ma cosa significa davvero questo risultato per il futuro delle politiche migratorie in Italia?

Nessuno dei cinque quesiti referendari, quattro sul lavoro e uno sulla cittadinanza, ha raggiunto il quorum dei cinquanta per cento dei voti più uno. L’affluenza è stata di poco più del 30 per cento. Ma se nei quattro quesiti sul lavoro ha prevalso il “sì”, in quello che riguardava la legge sulla cittadinanza oltre un votante su tre, il 34,5 per cento, si è dichiarato per il “no”. Il quesito referendario numero cinque prevedeva il dimezzamento da dieci a cinque anni dei tempi di residenza legale in Italia dello straniero maggiorenne extracomunitario per la richiesta della cittadinanza italiana, senza cambiare gli altri requisiti indispensabili per ottenerla, come conoscere l’italiano, avere un reddito stabile e non avere commesso reati. 🔗 Leggi su Linkiesta.it © Linkiesta.it - Perché il referendum sulla cittadinanza è andato peggio del previsto

