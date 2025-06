Perché il Milan non gioca il Mondiale per Club

è calcio d`estate, ma che calcio. Una volta archiviata la Serie A si partirà con il Mondiale per Club, in programma dal 14 giugno al al 13 luglio. 🔗 Leggi su Calciomercato.com

Luis Henrique Inter, il tempo stringe! Il club vuole chiudere per il Mondiale per Club - Luis Henrique è al centro delle attenzioni dell'Inter, che punta a chiudere la trattativa in vista del Mondiale per Club.

Mondiale per club 2025, il calendario con tutte le partite, i risultati e le classifiche - Il tabellone completo del Mondiale per squadre di club che si disputa negli Usa tra il 14 giugno e il 13 luglio 2025.

Perché il Milan non gioca il Mondiale per Club - Il Milan si era giocato il secondo slot italiano con Juventus e Napoli: per andare al Mondiale per Club avrebbe dovuto continuare il cammino nella Champions League 2023/24, interrotta ai gironi ...

