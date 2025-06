Perché gli infermieri delle automediche in Lombardia sono in stato di agitazione e cos’è successo in consiglio regionale

Gli infermieri delle automediche in Lombardia sono in agitazione, richiedendo un adeguamento salariale che riconosca il loro valore e impegno. La protesta, sostenuta dal consigliere Paladini, ha attirato l'attenzione del Consiglio regionale e ha acceso un dibattito importante sul rispetto e le condizioni di questo personale fondamentale per la sanità territoriale. La questione, ora, entra nel vivo con la risposta dell’Assessore Bertolaso, che potrebbe cambiare gli equilibri. Continua a leggere.

"Il personale sanitario delle automediche in Lombardia vive in stato di agitazione. Chiediamo l'adeguamento a 60 euro l'ora per il personale di autoinfermieristica e più 55 euro l'ora per gli infermieri presenti sulle automediche", ha spiegato il Consigliere Regionale Paladini (Patto Civico). La risposta dell'Assessore al Welfare Guido Bertolaso. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Cosa riportano altre fonti

Perché gli infermieri delle automediche in Lombardia sono in stato di agitazione e cos'è successo in consiglio regionale; Medici gettonisti. Bertolaso critica i dati Anac: “In Lombardia -30% nel 2024”; Riforma 118, c'è l'accordo tra Ordini infermieri e medici.

Perché gli infermieri delle automediche in Lombardia sono in stato di agitazione e cos’è successo in consiglio regionale - "Il sindacato ha chiesto un adeguamento della condizione economica degli infermieri, più di 60 euro ...

Carenza di infermieri in Lombardia. Bertolaso: “Li recluteremo da altri Paesi”. Opi: “Basta con le soluzioni ‘facili’” - e che a seguito di un’intesa Stato Regioni sarà possibile anche inserirne ...

La Lombardia in Sudamerica per 'reclutare' infermieri - sto denunciando da anni e che adesso evidentemente sono state suffragate e confermate dalla realtà.