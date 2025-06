Perché è morta? Ricoverata dopo un incidente Giorgia muore a 26 anni

La tragica parabola di Giorgia Marino si chiude nel dolore, lasciando una comunità sconvolta e il ricordo di una vita troppo breve. La giovane torinese, solo 26 anni, aveva ancora tanti sogni da realizzare quando un incidente improvviso ha cambiato tutto. La sua storia ci ricorda quanto possa essere fragile la vita e quanto sia importante apprezzare ogni momento. La lunga e dolorosa battaglia si è conclusa, ma il suo ricordo rimarrà vivo nel cuore di tutti.

Aveva solo 26 anni e una vita piena da vivere, Giorgia Marino, la giovane torinese vittima di un terribile incidente avvenuto la mattina del 30 maggio in piazza Cattaneo, a Torino. Un destino crudele che si è compiuto domenica 8 giugno 2025, quando il suo cuore ha smesso di battere all’ ospedale Molinette, dove era stata trasferita dopo un improvviso arresto cardiaco. A nulla sono valsi i tentativi dei medici di salvarla: la lunga e dolorosa agonia si è conclusa con la notizia che nessuno avrebbe mai voluto ricevere. Giorgia, impiegata presso il centro logistico Amazon di Grugliasco, viaggiava quella mattina in sella alla sua moto Benelli Trk quando si è scontrata violentemente con un’automobile che stava effettuando una svolta a sinistra. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

